Temptation Island 2023 | quando inizia? Chi ci sarà di Uomini e Donne?

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il ”reality show” più atteso dell’estate,, sta per tornare sul piccolo schermo nel; dopo la pausa dello scorso anno, i fan potranno immergersi nuovamente nell’amato programma sul mondo delle tentazioni e delle relazioni: mae chi sono gli ex volti diche rivedremo in veste di tentatori e tentatrici?...

Quando iniziaA svelarlo ci pensa Lorenzo Pugnaloni, che con il suo profilo Instagram tiene sempre informati i telespettatori sulle vicende riguardanti Uomini e Donne. Ebbene la data indicata ...Perché oltre che conduttrice, la donna è anche produttrice , e sfrutterà questo periodo di ritrovata "Libertà" per mettersi a lavoro in vista della partenza della nuova stagione di,...Dopo una serie di indiscrezioni, ora una certezza sembrerebbe esserci:, quindi il viaggio nei sentimenti più famoso di sempre, prenderà il via su Canale 5 lunedì 26 giugno. A dirlo, come sempre in anticipo, l'esperto Lorenzo Pugnaloni. A quanto pare, a ...

Temptation Island, ecco quando prenderà il via la decima edizione: la data Isa e Chia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Tutto è pronto per la nuova edizione di Temptation Island e sembra che finalmente sia stata svelata anche la data di inizio. Ecco tutti i dettagli!