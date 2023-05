Televoto Isola dei Famosi | chi viene eliminato tra Helena | Fiore | Gian Maria | Marco e Paolo? Sondaggi | percentuali e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo la decisione di Alessandro Cecchi Paone e del suo compagno Simone di abbandonare l’Honduras, il reality l‘deicontinua. E i naufraghi, quelli rimasti in gioco, stanno iniziando a faticare, a sentire il peso della fame. Tra sfide, lotta per la sopravvivenza, mancanza di cibo, tensioni, equilibri precari e polemiche. Che non mancano mai. Ma cosa succederà nella prossima puntata in onda lunedì 15 maggio? Chi dei concorrenti dovrà abbandonare, forse momentaneamente, l’e sbarcare su quella di Santa Elena?alall’deiDopo l’eliminazione del modello Christopher Leoni, che ha perso la sfida contro Andrea ...