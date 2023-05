Taranto | protesta di agricoltori per la presenza del vicepresidente della Commissione europea Coldiretti | no a cibo sintetico o altre follie ideologiche

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 15 maggio 2023) Di seguito un comunicato diffuso daPuglia: Blitzcon centinaia diprovenienti dalle campagne contro ledell’Unionetra normativesenza freni che rischiano di stravolgere per sempre lo stile alimentareDieta Mediterranea e l’agricoltura tricolore. Una colorata manifestazione ha accolto dinanzi al Teatro Comunale Fusco (Via Ciro Giovinazzi, 49) aFrans Timmermans,esecutivocon delega all’azione per il clima e il Green Deal europeo. In testa al gruppo diincampeggia ...