Tale madre | tale figlia | pioggia di insulti su Chanel e Ilary

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Doveva essere una festa della mamma come tante. Di lusso, ma come tante nel mondo. E invece si è trasformata in un'occasione d'odio. Stiamo parlando del weekend a Lugano diTotti, che da poco ha compiuto 16 anni, con la mammaBlasi. Più cresce, più ladell'ex-capitano della Roma diventa simile alla conduttrice de L'Isola dei Famosi. Bionde, maglia verde e occhiali da solo, entrambe in posa per uno scatto. In pratica due gocce d'acqua. Entrambe a Villa Principe Leopoldo, in pieno relax insieme anche al nuovo compagno della mamma, Bastian. È bastata una foto insieme, però, per scatenare gli haters. “Ma una foto naturale mai?”, scrive una utente su Instagram, cui segue un “, antipatiche e ...