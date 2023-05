Se la Cina invadessesi prenderebbe anche l'intera produzione mondiale di chip, lasciandoci ... Sun Tzu lo aveva previsto: 'Lascia unad'uscita a un esercito accerchiato . Non incalzare un ...... apparso per la prima volta nel maggio 2022, si diffonde attraverso una campagna di phishinge -...un'applicazione bancaria vietnamita (VPBank Neo) o un sistema di pagamento dei pedaggi di. ...... la Cina ha dato ila una serie di ' manovre militari e d'addestramento su vasta scala ' che sconfinano nelle acque territoriali e interne di. Una chiara in risposta alla 'provocazione' ...

Taiwan, via alle esercitazioni del T-Day: in 14 spiagge rosse la difesa contro l’invasione cinese Corriere della Sera

DAL NOSTRO INVIATO TAIPEI — Su quattordici «spiagge rosse» di Taiwan da oggi si combatte per respingere la prima ondata di attacchi simultanei dei cinesi. Niente panico: sono «giochi di guerra» ...Da oggi il via alle esercitazioni militari sulle coste di Taiwan per simulare un attacco dell’esercito di Xi Jinping. Il ministro degli Esteri: «Dobbiamo saperci difendere da soli, e dagli Usa arrivan ...