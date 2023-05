(Di lunedì 15 maggio 2023) Siamo ormai a pochissime ore dai due match valevoli come ritorno delledella2022-2023. Quali saranno le due squadre che emergeranno da questi doppi confronti e voleranno a Istanbul per la finale di sabato 10 giugno allo stadio Ataturk? Le due sfide si aprono con scenari decisamente diversi tra di loro. Andiamo ad analizzarli. INTER-MILAN La partita si giocherà domani, martedì 16 maggio alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. I nerazzurri partono dall’importantissimo vantaggio di 2-0 maturato nel match di andata in casa del Milan. Le reti di Dzeko e Mkhitaryan hanno scavato un solco importante, che la squadra allenata da mister Simone Inzaghi cercherà di confermare davanti al proprio pubblico.un primo tempo del match di andata quasi perfetto, i nerazzurri cercheranno di ...

Juventus - Milan innel 2003 , Bayern Monaco - Chelsea nel 2012 come Pro Novate - Niguarda il 13 maggio 2023. ...Vecchi reggono l'urto alla grande conquistano il punto che chiude il...Ilalla fine dice 2 - 0, gol di Wisniewski, difensore polacco del '98 preso al mercato ... Poi lo Spezia ha clamorosamente messo sotto una semifinalista. Tra il 23' e il 24', Maignan ...Suldella retrocessione, intanto, la situazione dei bianconeri si è fatta delicata, con ... Anche il Milan vale 1,45, in questo caso nella sfida per il postocon Lazio (1,22) e Inter ...

Tabellone Champions League: la situazione dopo le semifinali d'andata OA Sport

Siamo ormai a pochissime ore dai due match valevoli come ritorno delle semifinali della Champions League 2022-2023. Quali saranno le due squadre che emergeranno da questi doppi confronti e voleranno a ...I rossoneri cedono nella ripresa sotto i gol di Wisniewski ed Esposito. Diavolo lento, prevedibile, privo di fase offensiva e svagato in difesa. I liguri portano a casa tre punti vitali in chiave salv ...