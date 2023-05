Surriscaldamento e battery drain per i Google Pixel 6 e 7 | ecco la situazione

(Di lunedì 15 maggio 2023) In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di possessori di uno smartphoneche hanno notato unL'articolo proviene da TuttoAndroid.

... facilmente sostituibili attraverso la rete di stazioni diswap. Ciò significa che, ... Inoltre, non contengono liquidi infiammabili e sono meno soggette a problemi di, il che ...... tra cui le preoccupazioni per ildel dispositivo. Inoltre, la Mela voleva rendere ... L'alimentatore ha le dimensioni di un iPhone ed è simile al MagSafePack di Apple. Stando a ...Fu possibile poiché si evitò ildella batteria , lasciando dissipare il calore nel ... Oppo ci è riuscita grazie alla tecnologia BHE , "Health Engine " con cui è riuscita a far ...