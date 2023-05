Superman | Legacy | nel film ci sarà Lex Luthor? E chi potrebbe interpretarlo? Gli ultimi rumor

Continuano i rumor e le indiscrezioni su, l'atteso cinecomic DC scritto e diretto da James Gunn , nel quale parrebbe proprio esserci già anche Lex Luthor . Vediamo insieme cosa lo farebbe pensare, e chi potrebbe chiamare ...Di conseguenza, James Gunn è libero di concentrarsi sulla gestione dei DC Studios e prepararsi a dirigereche arriverà 2025. Durante un'intervista con Wired , al regista è stato ...... James Gunn è già concentrato sul suo prossimo lavoro, ovvero la scrittura e la regia di, in arrivo nelle sale nel 2025. "Inizieremo a girare a gennaio" ha detto il regista. Le ...

Superman - Legacy: facciamo il punto sulle ultime voci, il commento di James Gunn BadTaste.it Cinema

In Superman: Legacy vedremo Lex Luthor E, nel caso, quale sua versione, e chi potrebbe interpretarlo Scopriamo gli ultimi rumor riguardanti il nuovo cinecomic DC di James Gunn.James Gunn and Peter Safran were hired by Warner Bros. Discovery to bring order and unity to the studio’s most famous intellectual property, the superheroes of DC Comics. Their clean slate will begin, ...