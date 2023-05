Superbollo - Il governo trova laccordo | Lo aboliamo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ilhato un accordo per abolire definitivamente il. La notizia arriva dalle file della Lega, con l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti che ha confermato che l'esecutivo sta lavorando con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per eliminare la tanto odiata tassa sulle auto con potenze superiori ai 252 CV (185 kW, oltre ai quali si pagano 20 euro per ogni kW extra). Dal 2011, quando venne introdotto, a oggi si è parlato a più riprese della sua possibile abolizione, ma questa potrebbe effettivamente essere la volta buona. Salvini: via il, sì ai biocarburanti. "Meno tasse e ossigeno per l'automotive": così Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha commentato la notizia sulla rimozione della tassa. Grazie all'intesa con il Mef del ...

... infatti chiedono la semplificazione del sistema fiscale con l'eliminazione delle micro - imposte, proposta che sembra aver già trovato il plauso del. leggi anche Cancellati, tassa ...Risparmi fino a migliaia di euro Se davvero ilabolirà il, quanti saranno i diretti beneficiari E per quali importi Prima di affrontare questo tema, dobbiamo risalire al luglio ...Salvini: "Vogliamo cancellare una tassa odiosa e dare ossigeno al mercato" L'esecutivo punta a intervenire via delega fiscale sulle cosiddette "microtasse", a partire dal cosiddetto. Per lo Stato le entrate rappresentano poco più di 100 milioni che potrebbero essere recuperate in altro modo, liberando così il mercato delle auto di potenza superiore a 185 Kw (kilowatt). ...

Addio Superbollo. La tassa del superbollo sta per venire ufficialmente abolita, e anche il Presidente dell'ACI ringrazia.Attenzione che il superbollo non è ancora stato abolito. Se ne riparlerà solo e soltanto in autunno. E non ci sono certezze.