Su Fazio e Littizzetto il solito coro sinistro Cosa succede ora in Rai

(Di lunedì 15 maggio 2023) Fabioe Lucianalasciano la Rai per sbarcare su Discovery, del gruppo Warner Bros, sul canale 9. Un accordo di quattro anni che prevede il debutto del noto conduttore di Savona il prossimo autunno. Discovery ha ufficializzato il «clamoroso arrivo per la prossima stagione televisiva». Uno dei volti «più popolari della televisione italiana, sarà protagonista sul canale Nove- si legge nel comunicato- Nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros». Matteo Salvini ha salutato la partenza del duo di «Che tempo che fa» con un tweet: «Belli ciao». Apriti cielo. Le reazioni non si sono fatte attendere. Carlo Calenda, leader di Azione, ha commentato il cinguettio del ministro citando Primo Levi: ...