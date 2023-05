Su che canale vedere Inter-Milan in tv gratis e in chiaro | orario | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023)sono pronte a sfidarsi nella semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2022/23. La compagine di Simone Inzaghi e quella guidata da Stefano Pioli si affronteranno in una gara di fondamentale importanza: la squadra che riuscirà a prevalere su quella avversaria, strapperà un biglietto per la Finale della massima competizione europea per club. Un momento decisivo per la stagione dei nerazzurri e anche dei rossoneri. L’ago della bilancia, quando mancano poco meno di 24 ore, pende prepotentemente verso la Beneamata. Nella gara di andata l’undici capitanato da Lautaro Martinez, lo scorso 10 maggio, si è imposto sui Diavoli con un risultato netto: 0-2. Le due reti attualmente decisive sono state messe a segno da Dzeko prima e Mkhitaryan. Entrambe le marcature sono arrivate poco dopo il fischio d’inizio: rispettivamente all’ottavo e ...