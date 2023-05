Studente cade dalla parete di arrampicata durante l’ora di educazione fisica | è in terapia intensiva

(Di lunedì 15 maggio 2023) Unodi 18 anni è stato soccorso in codice rosso questa mattina in una scuola della Lombardia. Il giovane stava svolgendo un eserciziol'ora diquando è cadutodimancando il tappetto usato per attutire i colpi in caso di caduta e battendo violentemente la testa. L'articolo .

Successivamente loè stato trasferito nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica . Le sue condizioni sono molto grave e i medici non hanno sciolto la prognosi. Il giovane è in prognosi ...La dinamica non è chiara: pare che lofosse impegnato sulla parente di arrampicata quando ha perso l'equilibrio cadendo a terra . Purtroppo l'impatto al suolo non è avvenuto sul tappetino ...Loe si rompe i denti, la scuola è condannata a risarcirlo. Accade in un istituto scolastico di Sesto Fiorentino. La storia raccontata da 'Il Tirreno'. Alla fine delle lezioni, gli studenti,...

Lo studente cade e si rompe i denti. I genitori fanno ricorso e lo vincono: 30mila euro di risarcimento Orizzonte Scuola

L’incidente è avvenuto in una scuola superiore del quartiere Casbeno, il 18enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale: è in terapia intensiva ...Uno studente di 18 anni si trova in prognosi riservata in ospedale dopo essere caduto violentemente da una parete di arrampicata: stava facendo un ...