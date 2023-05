Stramaccioni | «Inter viva merito di Inzaghi Lukaku può spaccare!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 maggio 2023)parla dello stato di forma dell’, in particolare di, a pochissimo dalla sfida di Champions League contro il Milan. L’ex allenatore nerazzurro,venuto nella trasmissione di Dazn, esprime un pensiero anche su. VANTAGGIO – Andreapensa a-Milan e alle probabili mosse di Simone: «Sicuramente l’ha un vantaggio importante contro il Milan. Ma ha un vantaggio anche a livello di condizione tecnico-tattica e come rosa. Quante squadre hanno un giocare come Romelucome primo cambio in panchina? Si sono permessi tenere Marcelo Brozovic in panchina. L’è una squadra che, oltre a uno stato di forma invidiabile, ha un gruppo importante. ...