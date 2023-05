Strage di leoni in Kenya | l’uomo sottrae spazi e poi li sopprime

Leggi su lucascialo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Inè in corso un’autenticadi, che rilancia la discussione relativa alla difficile convivenza tra gli esseri umani e gli animali selvatici. Coi primi che avanzano,ndo sempre piùai secondi. I quali poi finiscono per reagire secondo natura (come in Italia sta accadendo con gli orsi), con conseguenze drammatiche. Nella L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.