Strade allagate e scuole chiuse | le immagini del maltempo in Sicilia

Pioggia incessante,, scuole chiuse per precauzione. È allerta rossa in Sicilia per il maltempo in particolare sul versante occidentale, nella zona di Trapani, Agrigento e Palermo. Il capoluogo, da dove ...La pioggia, che cade ininterrottamente sull'arcipelago da stamattina, sta causando disagi anche nelle altre isole, contrasformate in torrenti. Il mare, alquanto mosso, sta rendendo ...anche in centro e in via Messina Marine. Situazione sotto controllo invece nei sottopassaggi di viale Regione Siciliana. Allerta rossa in Emilia - Romagna martedì 16 maggio 2023 ...

Maltempo in Sicilia: allagamenti a Palermo e provincia, attivo un numero di emergenza ad Agrigento Giornale di Sicilia

Il nostro campo puo essere allagato», ha detto all’AFP Khin Shwe ... I residenti di Kyauktaw sono usciti dalle loro case dopo la tempesta per trovare le strade piene di detriti e per iniziare a ...Se Mondello e lo Zen sono state le zone più colpite dal maltempo con molte strade allagate, il centro di Palermo ha invece retto. Traffico scorrevole in via Principe di Paternò, via Libertà, via Sampo ...