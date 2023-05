Stefano Pesce | chi è l’attore che fa Magnani in Vivere non è un gioco da ragazzi?

... gli interpreti Riccardo De Rinaldis Santorelli, Matilde Benedusi, Pietro De Nova, Alessia Cosmo, Tommaso Donadoni, Luca Geminiani, Fausto Maria Sciarappa,, Samuele Sbrighi, Lucia ...... con Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santoal Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia ... consentirà […] Attualità Coldiretti, importante scegliere sempre e soloa miglio zero ...è Magnani Elegante costruttore edile, ha fregato il padre di Lele fingendosi fallito e le sue mire sulla famiglia non sono finite. Fabrizia Sacchi è Angela Angela è la madre di Mirco è ...

Vivere non è un gioco da ragazzi, cast della miniserie con Nicole Grimaudo e Stefano Fresi Sky Tg24

Stefano Fresi interpreta Marco Nicole Grimaudo è Anna Riccardo ... Donadoni è Mirco Simone Baldesseroni è Ruggine Fausto Maria Sciarappa è Claudio Stefano Pesce interpreta Magnani Samuele Brighi è ...Entra in scena come nemico di Lele, pronto a incastrarlo con ogni mezzo. Chi è Stefano Pesce, Magnani in Vivere non è un gioco da ragazzi Stefano Pesce interpreta Magnani in una scena di “Vivere non ...