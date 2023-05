Statuette di ecstasy a forma di Buddha | 2 arresti della GdF

Secondo la GdF, da dicembre 2022 ad aprile 2023 lo spacciatore ha stoccato e spedito 61 chili di, tra Australia e Stati Uniti, con un guadagno al dettaglio di circa 10 milioni di euro. La ...... al termine di un'indagine per traffico internazionale di MDMA (ossia) diretta in Australia ... La droga veniva pressata al fine di crearedi varie forme come orsetti, statue del ...L'orafo insospettabile che custodiva la polvere di Mdma, molecola dell', assieme ai solventi per le preparazioni artigianali di gioielli. E poi il narcotrafficante ...al fine di creare...

Statuette di Buddha fatte di ecstasy da Milano agli Usa: arrestato un orafo insospettabile custode della droga La Repubblica

Un 47enne è stato arrestato alla Guardia di Finanza a Malpensa (Varese) con l'accusa di traffico internazionale di droga. Con lui è stato è stato fermato un orafo milanese che avrebbe avuto il compito ...Spedizioni totali per oltre 60 chili di Mdma, valore 10 milioni. L'orafo la nascondeva tra le polveri utilizzate per fondere i metalli preziosi, ma i cani antidroga lo hanno scoperto ...