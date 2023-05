Squalo tigre attacca un pescatore | il video choc

L'episodio è stato ripreso dalla GoPro del pescatore e le immagini hanno fatto il giro del ...Un'innocua giornata di pesca stava per trasformarsi in una tragedia per un pescatore a bordo del suo kayak al largo delle Hawaii , dove è stato aggredito da uno. Il protagonista di questa storia è Scott Haraguchi , che venerdì scorso se n'era andato al largo di Kualoa a Windward Oahun per pescare, ed è stato vittima di un'aggressione dell'enorme ...La falena è innamorata di ciò che fa paura alla. Ma l'uomo fiera destinata a diventar ... Non c'è fuoco che eguagli la passione, ol'odio, né trappola la follia, o torrente l'avidità. (...

Tragedia scampata al largo delle isole Hawaii: pescatore attaccato da uno squalo tigre mentre era a bordo del suo kayak, il video girato dall'uomo con la GoPro è diventato virale sul web ...Un pescatore ha immortalato con la sua GoPro l’attacco di uno squalo tigre di cui è stato vittima mentre pescava su un kayak al largo delle ...