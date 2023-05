Sprint all’Italiana Cosa c’è dietro la sorpresa tricolore secondo Cipolletta

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 maggio 2023) Se tre indizi fanno una prova, allora lo si può dire chiaramente: l’Italia va meglio del previsto. A gennaio, il Fondo monetario aveva ribaltato le previsioni di crescita dello Stivale, sancendo il sorpasso dell’Italia sulla Germania. Giorni fa, invece, è toccato all’agenzia di rating Fitch, mai tenera con Roma, ammettere una certa efficacia delle misure intraprese dal governo a trazione Fratelli d’Italia, portando il Pildallo 0,5 all’1,2% nel 2023, grazie a un “programma di stabilità recentemente pubblicato (il Def, ndr) che stabilisce obiettivi fiscali credibili”. Infine, poche ora fa da Bruxelles sono arrivate altre cifre. Quelle che vogliono una crescita dell’1,2% nel 2023. Valore più alto di quello stimato in inverno (+0,8%) e più elevato tra le tre maggiori economie europee nel 2023: per la Germania il dato si ferma allo 0,2%, per la Francia allo 0,7%. ...