Sport | Ussi | all' Olimpico premiati Immobile e giornalisti sportivi Rai 2

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) - “Questi eventi hanno una forte valenza di formazione e cultura. Ringrazioe il presidente Gianfranco Coppola -dice Gabriele Gravina, presidente della Figc-. La testimonianza di Nando Martellini serve a capire qual è il ruolo del giornalista, che è guardiano della democrazia, e quello del giornalistaivo che deve invece raccontare le emozioni che solo losa trasmettere. Tanto di cappello davanti ad un signore come Nando Martellini”. “Sono 25 anni del vostro annuario, complimenti”, commenta invece Giovanni Malagò, Presidente del Coni ricordando i valori che contraddistinguono loe quanto siano importanti. “Il raccontoivo è una miscela di passione ed emozioni. Siamo qui all'che è uno dei simboli della capitale”, sottolinea Vito Cozzoli, ...

Ciro Immobile si carica guardando alla Nazionale e alla Lazio. Oggi il bomber biancoceleste ha ricevuto dall'Ussi nella sala stampa dell'Olimpico il premio Vincenzo Margiotta, intitolato all'attaccante primatista di gol (85) con la maglia della Salernitana. "Di lui me ne ha parlato anche mio padre", ha detto

