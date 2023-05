Spoglio elezioni 2023 | ora per ora la situazione sul litorale laziale Comune per Comune

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma – Al via lodei voto per leamministrative. L’affluenza alle comunali è stata del NN%, secondo il dato definitivo sul voto relativo agli 595 Comuni gestiti dal portale del Viminale. Alle consultazioni precedenti l’affluenza era stata del NN% (anche se cinque anni fa si votata in un solo giorno). Sulsono stati 5 i Comuni chiamati a rinnovare l’Amministrazione, tre nel territorio provinciale di Roma, due in quello di Latina: Santa Marinella, Fiumicino, Pomezia, Latina e Terracina. Un eventuale ballottaggio si terrà il 28 e il 29 maggio. Santa Marinella Nella “Perla del Tirreno” la sfida per la fascia tricolore era a quattro candidati: Pietro Tidei (centrosinistra), Domenico Fiorelli (centrodestra), Clelia Di Liello (M5S e liste civiche), Stefano Marino (la ...

Chiuderanno alle ore 15 e subito dopo inizierà lodelle schede.amministrative: l'affluenza nei quattro Comuni del Reatino alle 19: 37,37 per cento Quasi 600 comuni (595 per la ...Urne chiuse a Siena: è iniziato lodei voti per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare il Consiglio comunale. I cittadini ...Ipa/YouTrend Continua gallery %s Foto rimanenti Politica...È iniziato lodei voti a Treviso, dove si è votato per l'elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del ...Treviso FOTOGALLERY Ipa/YouTrend Continua gallery %s Foto rimanenti Politica...

Elezioni in Turchia, gli aggiornamenti in diretta. Erdogan sotto il 50%. L'opposizione contesta i risultati. Secondo turno il ... la Repubblica

Chiusi i seggi per l' elezione dei sindaci in 595 Comuni nelle Regioni a statuto ordinario. Ora si procederà alla spoglio. I capoluoghi al voto erano 13: Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Ma ...Elezioni comunali, la diretta di oggi 15 maggio. Hanno aperto stamane alle ore 7 i seggi per l'elezione dei sindaci in 595 regioni a statuto ordinario. Chiuderanno alle ore 15 e subito ...