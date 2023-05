Spoglio amministrative | sindaci uscenti in pole position

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre si delinea come nelle previsioni senza grande difficoltà la riconferma sulla poltrona diper gliFrancesco Morra a Pellezzano e Francesco di Giacomo a San Mango Piemonte, sembra incerto il risultato a Pontecagnano Faiano dove il sindaco uscente Giuseppe Lanzara ha distaccato di poco, a scrutinio avviato da due ore, il suo principale avversario, il candidato sostenuto dal centro destra, Giuseppe Bisogno: su 4177 schede scrutinate, il 54,4 %ha scelto Lanzara, mentre il 44,4 ha preferito l’imprenditore Bisogno. Non avrebbe percentuali significative il candidato dei cinque stelle Zoccoli. Verso un possibile ballottaggio anche il risultato parziale di Scafati tra Alberti e Scarlato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Articolo in aggiornamento È partito lodel primo turno delle elezioni. C'è grande attenzione verso i Comuni capoluogo interessati, che di fatto rappresentano le principali sfide tra le circa 600 città chiamate al ...dei voti in corso anche ad Ancona, chiamata a eleggere il suo nuovo sindaco e a rinnovare il ...03%, in calo di 2 punti rispetto al 61,22% delle passate. I candidati sindaco ad ...Questi i primissimi dati sulloa Siena. Si profilerebbe un ballottaggio. 2023 - 05 - 15 16:... raggiunge il 58%, in calo di tre punti rispetto al 61% delle passate. Un dato in ...

Risultati elezioni comunali 2023, seggi chiusi alle 15. DIRETTA Sky Tg24

Parte lo spoglio delle Comunali. I risultati parziali: centrodestra in vantaggio ad Ancona, Treviso, Brindisi, Sondrio e Imperia. Il fronte rosso avanti a Brescia e Vicenza ...I risultati delle elezioni a Latina 2023: il voto e lo spoglio in diretta con i dati sull’affluenza in tempo reale ...