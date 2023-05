Spionaggio | la Cina condanna all’ergastolo un cittadino Usa di quasi 80 anni Processo a porte chiuse

(Di lunedì 15 maggio 2023) Pechinounstatunitense di80con la pesante accusa di. John Shing-Wan Leung, noto anche come Liang Chengyun, in possesso di passaporto americano e residente permanente a Hong Kong, “è stato giudicato colpevole ditoe privato a vita dei diritti politici”. Così una stringata nota della Corte intermedia del popolo di Suzhou, città della provincia orientale del Jiangsu. LaunUsa All’uomo sono stati confiscati anche i suoi beni personali, del valore di 500mila yuan (circa 66mila euro). Il settantottenne era stato arrestato il 15 aprile 2021 ...

Accusato di, condannato all'ergastolo. È quello che accade ina un uomo con passaporto Usa residente a Hong Kong. Per il tribunale intermedio del popolo di Suzhou, nella provincia orientale cinese ...Laha condannato un cittadino statunitense di 78 anni all'ergastolo con la pesante accusa di. John Shing - Wan Leung, noto anche come Liang Chengyun, in possesso di passaporto americano e ...7.35. Ergastolo ad americano Laha condannato un cittadino statunitense di 78 anni all'ergastolo con la pesante accusa di. John Shing - Wans Leung, noto anche come Liang ...

Cina: cittadino Usa condannato all'ergastolo per spionaggio - Mondo Agenzia ANSA

Il 78enne John Shing-Wan Leung, residente permanente ad Hong Kong, era stato arrestato il 15 aprile 2021. La Cina ha condannato all’ergastolo un cittadino statunitense di 78 anni accusato di spionaggi ...La Cina ha condannato un cittadino statunitense di 78 anni all’ergastolo con l’accusa grave di spionaggio. John Shing-Wan Leung, conosciuto anche come Liang Chengyun, cittadino americano e residente ...