Spezia | Semplici | “Faccia a faccia squadra-tifosi Milan? Una cultura da cambiare”

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ospite di ‘Radio Anch’io Sport‘ su Rai Radio 1, il tecnico delloLeonardoha parlato della possibilità di uno spareggio salvezza per determinare chi retrocede in Serie B: “Ne farei volentieri a meno, ma il regolamento parla chiaro e va accettato. La vittoria contro ildeve darci slancio e convinzione, perché meritata e arrivata dopo una gara straordinaria, ma allo stesso consapevolezza di non aver fatto ancora nulla. Domenica ci aspetta una gara cruciale contro il Lecce in cui proveremo a giocarci al meglio le nostre chance“.ha poi glissato sul rinnovo, che arriverebbe automaticamente in caso di salvezza: “Lungi da me pensarci in questo momento. Ora siamo concentrati esclusivamente sulle prossime tre partite e le prepareremo al meglio per mettere lain ...