Spezia | Semplici | confronto curva - tifosi Milan? Scene da evitare

"Farei volentieri a meno del possibile spareggio salvezza, però il regolamento è così, parla chiaro e bisogna saperlo accettare". Così Leonardo, allenatore dello, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sull'ipotesi spareggio salvezza per determinare l'ultima squadra destinata a retrocedere. Faccia a faccia tifosi - ...Il Milan di Stefano Pioli è colato a "Picco" contro lodi Leonardoe ora la corsa per arrivare in Champions League si complica. I rossoneri occupano il quinto posto in classifica a meno quattro dalla Lazio di Maurizio Sarri quarta, con tre ...... Corsari alla caccia dello Scudetto di serie D redazionesportiva ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE- Milan 2 - 0, Esposito: sognavo un gol come quello di ieri- Milan 2 - 0,:...

"Farei volentieri a meno del possibile spareggio salvezza, però il regolamento è così, parla chiaro e bisogna saperlo accettare". (ANSA) ...Qualora lo Spezia si salvasse, per mister Leoanrdo Semplici e' previsto il rinnovo automatico di contratto. "L'accordo e' questo, ma in ...