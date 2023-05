Sparatoria davanti ad una chiesa | tre morti e due agenti della polizia feriti

(Di lunedì 15 maggio 2023) Almeno tre persone sono rimaste uccise e diverse ferite in unanella città statunitense di Farmington. Il presunto assalitore è stato ucciso dalla

Sudan, cristiani feriti in una sparatoria davanti a una chiesa TGCOM

Malgrdo l'accordo fra le parti in conflitto di proteggere i civili, si registrano continui combattimenti in aree densamente popolate ...In Sudan alcuni cristiani sono rimasti feriti oggi nel corso di una sparatoria davanti a una chiesa alla periferia della capitale Khartoum. Lo hanno reso noto le forze militari e quelle paramilitari, ...