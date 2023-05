Spalletti | ' Scudetto? Napoli ha insegnato come festeggiare' | e su Giuntoli

(Di lunedì 15 maggio 2023)e tanti riconoscimenti quest'anno per Luciano. L'allenatore delè stato celebrato a Bologna col Premio Bulgarelli. L'occasione per tracciare un bilancio su una stagione ...

e tanti riconoscimenti quest'anno per Luciano. L'allenatore del Napoli è stato celebrato a Bologna col Premio Bulgarelli. L'occasione per tracciare un bilancio su una stagione ...Infine,ha regalato una nuova battuta sul proprio futuro a Napoli dopo l'incontro dello ...5 milioni di euro: ' Se resto Napoli ha insegnato al mondo come festeggiare uno, come far ......uomini diin campionato. ' Come istituzione Comune di Napoli vogliamo ringraziare pubblicamente la Società Sportiva Calcio Napoli per il lustro che ha dato alla città con il terzo. ...

Spalletti al premio Bulgarelli, battuta a Orsato: "Ma mi ci vuoi" Corriere dello Sport

L'allenatore degli azzurri è intervenuto da Bologna dopo aver ricevuto il Premio Bulgarelli. Tanti complimenti per la stagione che sta per concludersi ...L'allenatore campione d'Italia è stato premiato come miglior tecnico della Serie A 2022-2023: "Ho dedicato tutto il mio tempo a questo club". Sul futuro è stato ...