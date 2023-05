Spalletti | Giuntoli ha grandi qualità | ho dedicato tutto il mio tempo al Napoli | sul premio ricevuto

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo averilBulgarelli, l'allenatore delLuciano, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Per quelli della mia generazione ilBulgarelli è come l'Oscar per il cinema. Giacomo Bulgarelli è stato parte importante della storia del Bologna grazie alla sua perseveranza. Ricevere questonell'anno in cui ilè diventato campione d'Italia, al grido di 'per lei', per me assume un'importanza particolare e anche per questo voglio ringraziare quelli che mi hanno permesso di riceverlo, ossia i miei calciatori e ilCalcio. I miei calciatori perl'anno si sono impegnati, hanno fattobenissimo, dando gran disponibilità in allenamento ...