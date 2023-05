Spal retrocessa in Serie C | Tacopina fa il dito medio ai tifosi che lo contestano VIDEO

(Di lunedì 15 maggio 2023) Laperde in casa con il Parma e retrocede inC. Il presidente Joesi rende protagonista di un brutto gesto nei confronti...

Contestato dai tifosi nel giorno della retrocessione in serie C, il presidente dellaJoe Tacopina, avvocato newyorchese che vanta tra i suoi clienti anche l'ex presidente Usa Donald Trump, reagsce con un gestaccio. L'ex dirigente di Roma, Bologna e Venezia mostra il dito medio ...Il Pisa riceverà la già, mentre Reggina e Ascoli si incontreranno sul terreno dei calabresi. Guardando al torneo di B 2023 - 2024, èdalla A la Sampdoria (alle prese però ...Lain Lega Pro: a fine partita i tifosi hanno contestato il presidente Joe Tacopina, che ha risposto mostrando il dito medio La sconfitta contro il Parma, 1 - 0 con la rete di Vasquez, ...

Spal retrocessa, l'avvocato di Trump Joe Tacopina fa il dito medio ai tifosi Repubblica TV

Mancano solo 90' alla conclusione della stagione regolare del campionato di serie B. Già in A Frosinone e Genoa, già in C SPAL e Benevento, restano da scrivere gli ultimi ...Il comparto, nell’anno del ritorno in B, era il punto di forza della squadra. Incassati 52 gol. Peggio dei canarini hanno fatto solo il Brescia e il Cosenza .