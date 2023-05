(Di lunedì 15 maggio 2023) Idelhanno fatto festa tutta la notte per la, il campionato di calcio spagnolo. Un titolo che ai catalani mancava da quattro anni. In centinaia hanno gioito nel ...

del Barcellona hanno fatto festa tutta la notte per la vittoria della Liga, il campionato di calcio spagnolo. Un titolo che ai catalani mancava da quattro anni. In centinaia hanno gioito nel ......per i calciatori del Barcellona che stavano festeggiando la conquista del titolo di campioni diin mezzo al campo dopo aver vinto il derby catalano per 4 - 2 in casa dell'Espanyol. I......per i calciatori del Barcellona che stavano festeggiando la conquista del titolo di campioni diin mezzo al campo dopo aver vinto il derby catalano per 4 - 2 in casa dell'Espanyol. I...

Spagna, i tifosi del Barcellona festeggiano la vittoria della Liga - Calcio Agenzia ANSA

Con un successo per 4-2 sul campo dei rivali cittadini dell’Espanyol, il Barcellona ha conquistato il titolo di campione di Spagna per la 27esima volta nella sua storia. Ma la festa dei giocatori blau ...La vittoria in casa dell’Espanyol consegna il titolo ai blaugrana a quattro anni dall’ultimo, i tifosi avversari rovinano la festa con un’invasione ben ...