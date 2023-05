Sonia Bruganelli furiosa | proprio lei non ci sarà | si è tirata indietro | Sostituita all’ultimo minuto

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 15 maggio 2023) l commento piccato di(Fonte sito GF Vip) –costretta a fare i conti con un dietrofront dell’ultimolei non si è presentata in studio. Da poco più di un mese si è conclusa la settima edizione del GF Vip eha abbandonato il ruolo di opinionista. A quanto pare non tornerà più nello studio del noto reality e questo per concentrarsi sul suo primo grande amore ossia il lavoro di autrice televisiva. In questi anni si è infatti occupata di format di grande successo, basti pensare ad Avanti un Altro o Ciao Darwin con il marito Paolo Bonolis. Tanti volti noti sono inoltre passati per gli studi televisivi dei programmi di cui si è occupata o che ancora oggi cura. Di recente ...