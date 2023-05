Sonego-Tsitsipas stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 maggio 2023) Lorenzose la vedrà contro Stefanosnel terzo turno degli, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il torinese, semifinalista nella Capitale due anni fa, ha cominciato il suo cammino nel migliore dei modi grazie ai successi molto convincenti rispettivamente sul francese Jeremy Chardy (in tabellone grazie al ranking protetto) e sul giapponese Yoshihito Nishioka. Adesso l’asticella si alza decisamente contro il numero cinque del mondo, che all’esordio non ha avuto problemi contro il portoghese Nuno Borges. Il greco, in vantaggio per 2-0 negli scontri diretti, partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers.proverà a regalarsi un’impresa per guadagnarsi un ottavo ...