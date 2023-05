Sonego-Tsitsipas e Musetti-Tiafoe sospese per pioggia | tutti gli aggiornamenti

(Di lunedì 15 maggio 2023) Continua a piovere su Roma in questa serata di lunedì 15 maggio e, di conseguenza, alcuni match di terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia sono sospesi. Tra questi, spiccano quelli di Lorenzoopposto a Stefanoscon il greco che è avanti di un set (6-3). Si continua invece a giocare sulla Granstand Arena con Lorenzoe Francesche sono al terzo set. Ma sul 2-1 del parziale decisivo anche questa partita è stata sospesa. Siamo in attesa di comprendere ulteriori sviluppi della situazione, ma vi forniremoin tempo reale sulle condizioni meteo al Foro Italico. 20.21 – Non si riprenderà a giocare prima delle 21 italiane 20.20 – Continua a piovere e le previsioni non sono di certo buone 20:10 – I campi sono stati coperti dai teloni SportFace.

Sesta giornata de gli Internazionali d'Italia , che chiuderà i terzi turni. In campo due italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida tra, mentre Musetti se la vedrà contro Tiafoe . Cecchinato ko contro Hanfmann . Clamoroso Alcaraz eliminato da Marozsan , 135° al mondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:48 Lorenzo Sonego, attualmente n.48 del mondo, si sta esaltando al Foro Italico con il ricordo ben in mente della splendida cavalcata del 2021, altra annat ...Tsitsipas-Sonego è un match valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.