Sondaggio Swg | Lega unica in calo nel centrodestra | si avvicina Forza Italia | prende il largo FdI E il Pd insegue

(Di lunedì 15 maggio 2023) Crescono negli ultimi sette giorni sia Fratelli d’che il Partito democratico, secondo l’ultimoSwg per col TgLa7. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% portandosi al 29,8%. Tengono il passo i dem di Elly Schlein, che con una crescita dello 0,2% arrivano al 21,3%. Stesso trend per il M5s di Giuseppe Conte, che si porta al 15,8% con due decimi di punto ripresi nell’ultima settimana. Inladi Matteo Salvini che perde quasi mezzo punto e arriva ora all’8,6%. Va meglio a, che risale dello 0,2% guadagnando terreno con il 6,8%. SWG/TgLa7 Gli orientamenti di voto del 15 maggio 2023Stabile Azione di Carlo Calenda che resta invariato al 4,1%, così come Verdi e Sinistra che passa dal 3,3 della scorsa settimana al 3,4% e...