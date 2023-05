Sondaggio politico | FdI vicino al 30% | cresce anche il Pd

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Ancora in crescita il partito della premier Giorgia Meloni, moltoal 30%. Ma continua areil Partito democratico di Schlein, che guadagna un +0,2% in sette giorni. Questo quanto sottolineato daldi SWG per il TgLa7, presentato stasera da Enrico Mentana. Più nel dettaglio, Fratelli d’Italia si attesta al 29,8% (+0,3% rispetto alla scorsa settimana), Pd al 21,3% (+0,2%), M5S al 15,8% (+0,2%), Lega al 8,6% (-0,4%), Forza Italia al 6,8% (+0,2), Azione al 4,1%. E ancora: Verdi e Sinistra Italiana al 3,4% (+0,1%), Italia Viva al 2,7% (-0,1%), +Europa stabile al 2,4%, Per l’Italia con Paragone all’1,9% (+0,1%), Unione Popolare al 1,4% (-0,2%), altre liste 1,8% (-0,4). L'articolo proviene da Italia Sera.

