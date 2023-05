Sondaggi Proger Index | Fdi allunga sul Pd

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il decreto lavoro varato il primo maggio dà una spinta importante ai consensi del primo azionista del governo Meloni. Gli ultimirealizzati il 10 maggio daper la trasmissione di La7 Piazza Pulita, danno Fratelli d’Italia in crescita di quattro decimi rispetto alla rilevazione della settimana precedente: ora il partito della premier è al 29,5%. Complice il calo di due decimi del Pd (20,6%), torna così ad allargarsi il divario tra le due principali forze politiche del Paese. Piccole variazioni di consenso per gli altri partiti. Il Movimento 5 Stelle guadagna un decimo e si attesta al 15,7%, la Lega resta stabile al 9%, Forza Italia fflette al 6,6% mentre Azione cede due decimi e scivola al 4,2%. L’alleanza Sinistra Verdi cresce dello 0,2% al 3,3%, lasciando dietro di sè Italia Viva al 2,7% (+0,1%), +Europa ...

Sondaggi Proger Index: Fratelli d’Italia cresce di 0,4% La7

Nell’ultimo sondaggio politico di Proger Index torna a crescere Fratelli d’Italia, che sfiora i 30 punti. Male il Pd in calo, mentre risale il Movimento 5 Stelle.A pochi giorni dalle elezioni amministrative si nota negli ultimi sondaggi politici un balzo di Fratelli d'Italia.