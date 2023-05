SWG_TgLa7_15mag2023_Riforme4.jpeg Per quanto riguarda le elezioni comunali, chepensano gli elettori del ballottaggio Il 50% di loro è favorevole a mantenerlo, il 34% lo abolirebbe. SWG_TgLa7_...... che parla già come se la vittoria del centrosinistra fossecerta. "Fin dall'inizio, non ho ... "Siamo ai primi voti, però è significativo che sia confermata la tendenza già emersa nei. La ...... perché idella vigilia parlavano di un vantaggio del suo sfidante Kemal Kilicdaroglu. ... Se al ballottaggio dovesse vincere Kilicdaroglucambierebbe nell'approccio del Paese verso l'Ue ...

Sondaggi, cosa pensano gli italiani di presidenzialismo e premierato TGLA7

Il sondaggio viene effettuato ad ogni appuntamento attraverso ... in maniera predicibile ci permettono di curare le malattie intorno agli impianti, l’unica cosa che è di fondamentale importanza è ...Il presidenzialismo perde terreno nell'opinione degli italiani. Secondo il sondaggio di Swg - svolto su un campione di 800 maggiorenni - tra il 10 e il 12 maggio 2023, vede un calo di 17 punti percent ...