Solopaca si ferma affranta e ancora attonita porge l’ultimo saluto alla sua Emily

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stata una mattinata di grandissimo dolore per la comunità die più in generale per tutta la Valle Telesina cheha dato l’estremoad una giovane vita spezzata dal destino. La comunità solopachese, infatti si è stretta attornofamiglia della 24enneVegliante, la carabiniera deceduta giovedì pomeriggio a Cento in provincia di Ferrara, in un terribile incidente automobilistico.che prestava servizio nell’Arma nel Bolognese a San Giovanni in Persiceto, lascia un figlio ancor ain tenera età e tanto dolore e sconforto per la sua prematura e ingiusta scomparsa. Un’altra tragedia colpisce la Valle Telesina: in un incidente in Emilia muore una carabiniera 24enne L'articolo proviene da Anteprima24.it.