SOCIAL CALCIO – Il fraintendimento dei milanisti sulle frasi di Inzaghi sull’arbitro di Champions

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Simone, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan diSimone, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan di. Il tecnico nerazzurro ha pronunciato queste parole, che sono state fraintese dai tifosi e dai giornalisti del Milan: «L’arbitro? All’andata c’è stato un episodio che andava valutato in un altro modo e parlo dell’episodio di Krunic su Bastoni. E avrebbe dato al risultato qualcosa di importantissimo. Ma non è stato così e non c’è nessunissimo problema. E non c’è problema neanche con un arbitro francese con i francesi in rosa al Milan. C’è massima fiducia». #: "L'arbitro? All'andata c'è stato un episodio che andava valutato in un altro modo e parlo ...