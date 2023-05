Sneakers estate 2023 | quelle di Kate Middleton e non solo sono già tendenza

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 maggio 2023) Casual, ma very chic:dopo l’incoronazione sfoggia un look sportivo ed elegante svelandoci le tendenze per la prossima stagione per quanto riguarda la sneaker. Le scarpe da ginnastica infatti saranno un must dell’, abbinate a capi glam. Subito dopo la cerimonia che ha visto coinvolta tutta la famiglia Windsor,non si è concessa nemmeno un minuto di pausa. La moglie di William è comparsa nuovamente in pubblico, questa volta però senza tacchi, dimostrando come sia possibile essere chic anche con le scarpe da ginnastica. Per l’occasione la principessa ha scelto un paio di sneaker marcate Veja che costano 160 euro.: dove trovaredi...