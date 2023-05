Sky Italia lancia la nuova campagna di brand | È più bello tornare a casa con Sky VIDEO

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sky ha appenato unaattraverso un nuovo spot racconta per la prima volta il mondo Sky a 360 gradi con alcuni dei suoi contenuti e prodotti distintivi. Al via ladidi Sky, un vero e proprio viaggio nell'universo di contenuti e tecnologie che trasformano lain un luogo dove vivere al meglio il proprio tempo. Per la prima volta, questaracconta al grande pubblico l'intero mondo Sky in tutte le sue sfaccettature, dall'ampia offerta TV di qualità alle sue piccole e grandi innovazioni tecnologiche. Un mondo che, anno dopo anno, si è arricchito sempre di più e ha cambiato le abitudini di milioni dini, rendendo Sky sempre più centrale nelle loro case. ...

Gli anni Novanta sono stati belli per l', si è inventata tanta roba, il lavoro saltava fuori. Comunque sono fiero di essere italiano. Amo viaggiare ma dopo una settimana mi mancano il traffico ...Ha l'appoggio di Lega, Forza, Fratelli d', Udc - Dc e della lista Matilde Celentano Sindaco. Il centrosinistra invece sostiene Damiano Coletta, ex sindaco di Latina dal 2016 al 2022 e ...Al via la nuova campagna di brand di, un vero e proprio viaggio nell'universo di contenuti e tecnologie che trasformano la casa in un luogo dove vivere al meglio il proprio tempo. Per la prima volta, questa campagna racconta ...

Sky Italia lancia la nuova campagna di brand “È più bello tornare a ... Primaonline

Domenica 21 maggio presso il Blue Note di Milano la pianista e cantante Olivia Trummer e il batterista Nicola Angelucci presentano il disco Dialogue’s Delight in uscita per A.D.A. Music Italy/Warner ...L'affluenza è stata del 57,92%. A sfidarsi sono Matilde Celentano, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc-Dc e della lista Matilde Celentano Sindaco, mentre il centrosinistra propone ...