Sinner vince | ma è l' ultimo a saperlo

(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - Grande prova di maturità di Jannikagli Internazionali BNL di tennis di Roma: batte in tre set il russo Aleksandr Aleksandrovic Shevchenko 6-3 6-7 6-2 e accede agli ottavi di finale. L'altoatesino, dopo aver vinto il primo set si fa fare il break all'inizio del secondo riesce a recuperare solo in extremis, sul 5-4 e servizio per l'avversario, ma poi al tie break si deconcentra e perde commette sei errori gratuiti perdendo il set. Nel terzo set l'altoatesino alza il ritmo mentre l'avversario cala un pò e così va a servire per il match sul 5-2: annulla tre palle break e si aggiudica l'incontrondo 6-2. Curioso siparietto finale: in trance agonisticanon si accorge di aver vinto l'incontro e, sul 6-2, va a occupare la posizione in fondo al campo per rispondere. Ora affronterà agli ottavi l'argentino Francisco ...