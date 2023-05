Sinner - Cerundolo pronostico | Internazionali d' Italia | Under 8 5 1° set a 2 50

Le quote diCome prevedibile,è decisamente favorito secondo tutti i principali siti scommesse . Anche perché Jannik ha vinto due volte su tre contro l'argentino, entrambe ...vs (8)Non prima delle 19:00 - (12) Haddad Maia vs (30) Kalinina a seguire - Tsitsipas o Sonego vs Musetti o Tiafoe GRAND STAND ARENA Ore 11:00 - (Q) Popyrin vs (7) Rune a seguire - (..."Alle 15 ho allenamento", spiega quasi giustificandosi, che martedì 16 maggio affronterà Francisconegli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. L'altoatesino ha ricevuto i ...

Masters Roma - Quando giocano Sinner-Cerundolo agli ottavi del Foro Italico Orari, info utili e dove vederlo in tv Eurosport IT

Sul Centrale l’altoatesino disputerà il terzo match in programma e il suo avversario sarà l’argentino Francisco Cerundolo. Sinner, dopo aver sconfitto a fatica il russo Alexander Shevchenko, giocherà ...Sinner-Cerundolo: Jannik viene dal successo in tre set contro Shevchenko e trova l'argentino, contro cui ha vinto due volte su tre.