Siena | incidente sul lavoro | operaio gravemente ferito in una cava di Sarteano Trasportato alle Scotte con l’elisoccorso

(Di lunedì 15 maggio 2023) Undi 53 anni è rimasto, oggi 15 maggio 2023, in unalungo la strada provinciale 478, nel comune di. E' statocon l'elisoccorso Pegaso 2 in codice 3 all'ospedale delle

Intervento del 118 dell'Asl Tse, attivato alle 11.13, per unsul lavoro in una cava sulla Sp 478 nel Comune di Sarteano. Un 53enne è stato trasportato alle Scotte in codice 3 da Pegaso 2. Sul posto sono intervenuti anche l'ambulanza della Misericordia ...Muore un candidato del Pd al consiglio comunale di, oggi, nel giorno delle elezioni . È morto Federico Pacciani , 37enne, da qualche giorno ...in bici: cerca di evitare una buca sulla ...L'ha coinvolto due quad ed una macchina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile del comando di. Sul posto anche l'elisoccorso Pegaso per il ...

Incidente tra auto e quad: due feriti a Castelnuovo Berardenga SienaFree.it

Siena, 15 maggio 2023 – Infortunio sul lavoro in provincia di Siena: è accaduto poco prima delle 12 di oggi in una cava lungo la strada provinciale 478, nel comune di Sarteano. Un operaio di 53 anni è ...Un operaio di 53 anni è rimasto gravemente ferito, oggi 15 maggio 2023, in una cava lungo la strada provinciale 478, nel comune di Sarteano. E’ stato trasportato con l’elisoccorso ...