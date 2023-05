Sicurezza | Sensi | ‘su riconoscimento facciale Piantedosi si fermi | no a Stato polizia’

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – ‘No, ministro. L’unico ‘dato di fatto’ sulnon sono le sue potenzialità, tutte da determinare, ma i suoi rischi, chiari e presenti”: replica così il senatore del Partito Denocratico Filippoall’intervista del ministro dell’Interno Matteooggi al quotidiano Libero. ‘Il ‘punto di equilibrio’ trae privacy già c’è, ed è il divieto – vigente – del suo utilizzo”, proseguein un tweet. ”L’utilizzo adeguato e bilanciato’ che lei evoca è già previsto dalla moratoria in vigore e dal nuovo regolamento europeo. Ogni passo avanti – conclude il senatore Pd – è un passo indietro su libertà e. Lodi diritto non è lo ...

...unici e strade a doppia corsia, si è già evidenziato come nessun ragazzo può raggiungere sia le scuole che gli impianti sportivi, in bicicletta, con lo skateboard o con i pattini in". ......popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa indi scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai......delle autorità indipendenti può consentire un utilizzo adeguato e bilanciato di tutte le opportunità che le innovazioni tecnologiche offrono alladei cittadini", ha concluso. Filippo,...

Sicurezza: Sensi, 'su riconoscimento facciale Piantedosi si fermi, no ... Il Dubbio

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – “La sicurezza è una necessità e soprattutto una priorità per un territorio importante come quello di Milano, per la Lombardia e per tutto il Paese; da questo punto di vis ...Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “No, ministro Piantedosi. L’unico ‘dato di fatto’ sul riconoscimento facciale non sono le sue potenzialità, tutte da determinare, ma i suoi rischi, chiari e presenti”: repl ...