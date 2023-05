Sicilia | la doppia candidatura dell’aspirante consigliera | in lista col centrosinistra a Catania | col centrodestra a Gravina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Due candidature in comuni diversi con due schieramenti opposti. È la strana corsa di Ilaria Paolillo, dirigente del partito Animaitaliano che, in vista delle amministrativene di domenica 28 e lunedì 29 maggio, corre per un posto dacomunale in due Comuni confinanti: ae adi. Nella città metropolitata è incol, mentre nel comune ai piedi dell’Etna è a sostegno del candidato sindaco di destra. In caso di duplice elezione, considerata l’incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale in più comuni contemporaneamente, Paolillo sarebbe costretta a optare per l’una o l’altra poltrona. Nulla osta alla, ma a fare discutere ...