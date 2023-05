Sì | il Papa ha benedetto una Lamborghini il cui ricavato è stato dato in beneficenza

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il 14 maggio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare una foto pubblicata su Twitter. L’immagine ritraeFrancesco mentre sembra benedire unabianca. Nel tweet è presente anche il commento dell’autore, che recita: «Bravo Francesco. Non si benedicono i cani.». Si tratta di una notizia vera. Il tweet rientra in una recente polemica che prende spunto dal fatto che ilsi è rifiutato di benedire un cane. A ciò i critici hanno contrapposto il fatto che in passato hainvece una macchina di lusso. L’episodio della mancata benedizione all’animale èraccontato il 13 maggio 2023 dallo stesso pontefice nel corso degli Stati generali della natalità a Roma. Ilha detto che due settimane ...

Però, secondo me, il Papa ha avuto ragione a non benedire il cane. Forse, se la signora avesse chiesto: lo benedice il mio cane lo avrebbe benedetto. Ma se un cane viene chiamato bambino allora non va bene. Delle Site, con che spirito l'Ucid Giovani sarà presente alla Manifestazione per la Vita ... Chi fa il contrario merita l'appellativo di speculatore, come ripete Papa Francesco. Bisogna però ...

