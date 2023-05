Shazam! Furia degli Dei diventa ufficialmente il peggior incasso di sempre del DCEU

Il successo inferiore alle attese di Ant - Man and the Wasp " Quantumania ( 5.974.308) dimostra una cosa, che sarà ancora più evidente con il flop didegli dei ( 1.656.143): la voglia ...In vista del suo arrivo in streaming su Max, previsto per il 23 maggio, Warner Bros. ha diffuso in rete una delle scene più discusse didegli Dei , quella della " falsa Wonder Woman ". Si tratta di una sequenza in cui Billy Batson sogna di essere a un appuntamento galante con la celebre amazzone, ma al suo posto si ...Tra gli ultimi titoli del vecchio corso DC Comics,ladegli dei arriva in UHD a fine maggio. Con un setup tecnico di riferimento Nonostante le notizie rilasciate da Warner Bros prima di Natale, ovvero la totale ristrutturazione della ...

Jonathan Majors sta frequentando Meagan Good (Shazam! Furia ... Comics Universe

Arriva in Digital Download Shazam! Furia degli Dei ed ecco che Warner Bros. ci regala i primi dieci minuti della pellicola in visione gratuita.Da New Line Cinema arriva Shazam! Furia degli Dei, che dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “Shazam!” per trasformarsi nel Supereroe e suo al ...