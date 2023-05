Sgarbi eletto sindaco di Arpino I primi verdetti delle comunali

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il sottosegretario alla Cultura Vittorioè statodi, in provincia di Frosinone. «La vittoria adè la confermacapitali della cultura che vivono nel ricordo presente dei grandi scrittori e artisti poeti. Intorno a Cicerone, nato ad, la città ha creato il Certamen che coinvolge concretamente centinaia di studenti e studiosi nella traduzione dei classici del grande scrittore latino. È una vera espressione di cultura condivisa della lingua che ha generato le principali lingue moderne - spiega- Nessun dubbio che nessuna città abbia una reale e costante identità di capitale europea della cultura più di ogni altra città italiana e nel nome dello studio e della conoscenza».

(Adnkronos) – Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone. Completato lo spoglio delle 8 sezioni, in base ai dati del Viminale, Sgarbi ha avuto il 44,39% dei voti.