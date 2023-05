Sfide di Amici | dati e percentuali di tutti i televoti della finale

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ieri sera a trionfare ad22 è stato Mattia Zenzola, che ha battuto per un soffio Angelina Mango durante la finalissima. Ma vediamo i risultati di tutte ledell’ultima puntata del talent mariano. Mattia è il vincitore di #22! pic.twitter.com/DKfn3d0s04 —Ufficiale (@Ufficiale) May 14, 2023di, i risultati di. La serata è iniziata con la gara tra i due ballerini, Isobel Kinnear e Mattia, che ha vinto con il 52,9% contro il 47,1%ballerina australiana. Subito dopo si sono sfiWax e Angelina Mango e lei ha battuto il collega e amico con il 68,5% contro il 31,5% del rapper. Per l’ultima sfida ...

È Mattia il vincitore della ventiduesima edizione didi Maria De Filippi , il talent targato Canale 5 e terminato ufficialmente con la finalissima ... vincendo innumerevolifino a ...A vincere alla fine delle tre- che hanno visto una magnifica Isobel interpretare un quadro ... Finale di, Angelina è la seconda finalista. Dopo il circuito di ballo, è arrivato il turno di ...I premi Il premio principale di(150 mila euro in gettoni d'oro); Il premio per la categoria ... che si esibiranno in una serie di, suddivise in diverse manche. Tutte lesaranno ...

Amici 22, stasera la finale su Canale 5: sfide, regolamento e le ... Movieplayer

'Amici', il vincitore è il ballerino Mattia e spiega il perché delle lacrime. Angelina finalmente rivendica il suo cognome: ''Io sono Angelina Mango' ...Dopo l’infortunio e l’abbandono nella passata edizione, arriva il riscatto: il ballerino conquista il successo ribaltando i pronostici e battendo la favoritissima cantante Angelina ...